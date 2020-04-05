رئيس مجلس النواب يقدم تعازيه في وفاة الدكتور محمود جبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 06:20 مساء
رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الراحل محمود جبريل. (أرشيفية: الإنترنت)

تقدم رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بأحر التعازي في وفاة رئيس «تحالف القوى الوطنية»، الدكتور محمود جبريل، وفق تصريح للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي تلقته «بوابة الوسط».

وفاة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل

وتوفي رئيس حزب «تحالف القوى الوطنية» عن عمر يناهز (68 عامًا) في أحد مستشفيات العاصمة المصرية، القاهرة، بعد صراع مع المرض، وذلك جراء إصابته بفيروس «كورونا»، بحسب ما أعلنه «تحالف القوى الوطنية» في 26 من مارس الماضي.

ونعى كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الدكتور محمود جبريل مقدمين التعازي لأسرة الفقيد.

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