السراج ينعى رئيس «تحالف القوى الوطنية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 05:57 مساء
رئيس تحالف القوى الوطنية الراحل الدكتور محمود جبريل. (أرشيفية: الإنترنت)

نعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل الذي توفي اليوم الأحد جراء إصابته بفيروس «كورونا المستجد» في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، حيث كان يتلقى العلاج.

وقال السراج في بيان نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الدكتور محمود جبريل كان «قامة علمية وشخصية وطنية بارزة»، مقدمًا تعازيه إلى أسرته وإلى آل جبريل وجميع رفاقه وأصدقائه.

وفاة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل

وتوفي رئيس حزب «تحالف القوى الوطنية» عن عمر يناهز (68 عامًا) في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.

وفي 26 من مارس الماضي، أعلن تحالف القوى الوطنية، إصابة جبريل بفيروس «كورونا»، وحسب بيان للتحالف فإن نتيجة تحاليل رئيس الحزب، ظهرت إيجابية.

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