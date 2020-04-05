مجلس الدولة ينعى محمود جبريل

رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الراحل محمود جبريل. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مجلس الدولة بيان تعزية في وفاة رئيس حزب «تحالف القوى الوطنية» محمود جبريل، الذي وافته المنية في وقت سابق اليوم الأحد.

وتوجه بيان المجلس، بالتعزية إلى أسرة جبريل وذويه وأعضاء تحالف القوى الوطنية، وفق الصفحة الرسمية لمجلس الدولة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتوفي رئيس حزب تحالف القوى الوطنية عن عمر يناهز (68 عامًا) في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض.

وفاة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل

وفي 26 من مارس الماضي، أعلن تحالف القوى الوطنية، إصابة جبريل بفيروس «كورونا»، وحسب بيان للتحالف فإن نتيجة تحاليل رئيس الحزب، ظهرت إيجابية.