قصف صاروخي لمناطق في أبوسليم

آثار القصف الصاروخي لأحد أحياء أبوسليم. (المجلس البلدي أبوسليم)

أعلن المجلس البلدي أبوسليم سقوط عدة صواريخ على مناطق في نطاق البلدية، صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى نتيجة القصف.

وأشارت البلدية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى استهداف منازل وطرقات عامة في منطقة الحاراثي والمناطق المجاورة لها، ومتنزه حي ناصر، ومقر الجيل الثالث بجوار الإشارة الضوئية أبوسليم بمحلة صلاح الدين، ومحلة الهضبة. ونوه المنشور إلى وقوع «خسائر كبيرة بالممتلكات الخاصة والعامة جراء تناثر الشظايا على السيارات والمنازل المجاورة».

اقرأ أيضًا: «بلدي أبوسليم»: جريحان في سقوط صاروخين على منازل بمحلة أبوسليم

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن المجلس البلدي أبوسليم إصابة شخصين إثر سقوط صواريخ على منازل مواطنين في محلة أبوسليم (الحاراتي).