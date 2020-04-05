وفاة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية محمود جبريل

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 02:52 مساء
رئيس حزب تحالف القوى الوطنية الراحل محمود جبريل. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مصادر طبية إن رئيس حزب تحالف القوى الوطنية د.محمود جبريل، توفي، منذ قليل، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وأوضحت المصادر أن جبريل  توفي  عمر يناهز (68 عاما) بعد أيام من إصابته بفيروس «كورونا» المستجد. وفي 26 من مارس الماضي، أعلن تحالف القوى الوطنية، عن إصابة جبريل بفيروس «كورونا»، وحسب بيان للتحالف فإن نتيجة تحاليل رئيس الحزب، ظهرت إيجابية.

ولد رئيس حزب تحالف القوى الوطنية في العام 1952، وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1975، و الماجستير في العلوم السياسية من جامعة بتسبيرج بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة عام 1980، و الدكتوراه في التخطيط الاستراتيجي من نفس الجامعة عام 1984.

وتولى جبريل رئاسة المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي عقب إندلاع ثورة 17 فبراير. وأسس تحالف القوى الوطنية في العام 2012 وقت الإعداد لانتخابات المؤتمر الوطني العام، إلى أن جرى تحويل التحالف إلى حزب سياسي في فبراير من العام الماضي، كما شغل منصب أمين مجلس التخطيط الوطني ومدير مجلس التطوير الاقتصادي في عهد النظام السابق.

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