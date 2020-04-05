لجنة الأزمة في مصراتة توضح ملابسات اكتشاف آخر إصابة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 01:42 مساء
حجرة العنايه المركزه بمركز الكشف المبكر على فيروس كورونا في شهداء المقاصبة. (فيسبوك)

قالت اللجنة العيا لمجابهة «كورونا» في مصراتة، إن حالة الإصابة المؤكدة التي أعلنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض  أمس السبت، هي واحدة من بين 17 عينة أرسلها فريق الرصد والتتبع إلى المركز.

وأشارت اللجنة  في بيان إلى أن هذه الحالات كانت مخالطة  لأول حالة مؤكدة جرى اكتشافها في مصراتة في 28 مارس الماضي، مشيرا إلى أن 16 حالة أثبتت التحاليل أنها سلبية وخالية من الوباء.

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وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل ليبيا إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، لترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 18 حالة. وأوضح المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم 31 عينة اشتباه إصابة بفيروس «كورونا» ليتأكد إصابة حالة واحدة.

والأسبوع الماضي، قرر المجلس البلدي مصراتة فرض حظر تام للتجول داخل نطاق البلدية على مدى 24 ساعة، وذلك لمدة أسبوع اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم، تحسبا لانتشار فيروس «كورونا»، بعد اكتشاف حالة إصابة مؤكدة بالمدينة.

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