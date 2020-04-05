شركة الكهرباء: اعتداء بـ«الرماية» يقطع التيار عن الرحيبات

مقر الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أرجعت الشركة العامة للكهرباء، انقطاع التيار الكهربائي على بلدية الرحيبات إلى تعرض أحد مرافقها إلى اعتداء.

وقالت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن أحد المجرمين بمنطقة الرحيبات أطلق النار على محول 11/66 ك ف مما jسبب في عطب المحول وتسرب الزيت وانقطاع التيار الكهربائي على البلدية، مشيرة إلى أن رجال الكهرباء بذلوا الليلة الماضية جهودا مضنية لتغذية بعض الخطوط عن طريق مصادر بديلة. وناشدت شركة الكهرباء الجهات المختصة ببلدية الرحيبات بالقبض على المجرم وتقديمه للعدالة حتى لا تتكرر هذه الأعمال الإجرامية.

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ويواجه قطاع الكهرباء ظروفا استثنائية في ظل نقص الإمكانات والاعتداءات المتكررة على مرافق الشبكة في مختلف أنحاء البلاد، وفي مارس الماضي طالبت الشركة العامة للكهرباء، المجلس الرئاسي بشكل عاجل بالوقوف معها ومعاملتها «معاملة خاصة» على نحو عاجل، في ظل ظهور فيروس «كورونا» الذي قد يتحول إلى وباء عالمي.