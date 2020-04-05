«سواعد لا تعرف الجائحة».. تطوير محطات الكهرباء في درنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 12:28 مساء
أعمال التطوير في محطة كهرباء في مدينة درنة. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، عن أعمال تطوير جديدة لمكونات الشبكة الكهربائية في مدينة درنة، مشيرة إلى «استبدال محطات تحويل قديمة بأخرى جديدة»، في أعمال تطوير تجري رغم نقض الإمكانات الإجراءات الاحترازية في مختلف أنحاء البلاد لمكافحة جائحة «كورونا».

وأشارت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى «تركيب الكوابل لمحطة وسط درنه جهد 30/11 ك ف ومن المقرر شحنها خلال اليومين المقبلين».ونوهت إلى أنه سيجري «استبدال محطة غرب درنة جهد 30/11 ك ف»، لافتة إلى تواصل الجهود من أجل تطوير الشبكة الكهربائية».

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وفي الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي، طالبت الشركة العامة للكهرباء، المجلس الرئاسي بشكل عاجل بالوقوف معها ومعاملتها «معاملة خاصة» على نحو عاجل، في ظل ظهور فيروس «كورونا» الذي قد يتحول إلى وباء عالمي.

أعمال التطوير في محطة كهرباء في مدينة درنة. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال التطوير في محطة كهرباء في مدينة درنة. (الشركة العامة للكهرباء)
أعمال التطوير في محطة كهرباء في مدينة درنة. (الشركة العامة للكهرباء)
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