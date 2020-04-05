بالصور.. ضبط 3 مهاجرين غير شرعيين يبيعون أسطوانات طهي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 12:14 مساء
اسطوانات الغاز التي يبيعها المهاجرون غير الشرعيين. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على ثلاثة مهاجرين غير شرعيين يبيعون أسطوانات غاز الطهي بطريقة غير قانونية.

وأشارت مديرية الأمن، على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن «وحدة التحري والقبض بقسم البحث ضطبت ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المصرية على متن مركبة نوع كنتر خلال بيع الأسطوانات».

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واعترف المتهمون الثلاثة بأنهم يعملون مع شخص رابع مصري الجنسية وهو صاحب هذه الأسطونات وعددها 44 أسطوانة، في حين أن صاحب المركبة ليبي الجنسية، وفق المديرية. كما أقر المتهمون بدخولهم الأراضي الليبية عن طريق الهجرة غير الشرعية، على الفور جرى إيداعهم في الحجز القانوني بالقسم إلى حين إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وتكثف السلطات الأمنية في بنغازي حملاتها لضبط الأسواق وسط إجراءات احترازية تحسبا لجائحة كورونا، ففي يوم الجمعة، شن قسم شرطة النجـدة التابع لمديرية أمن بنغازي بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي حملة أمنية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ أسفرت عن قفل سلخانات غير معتمدة، وضبط قصابين؛ لمخالفتهم الاشتراطات الصحية في بيع اللحوم.

مهاجرون غير شرعيين ضبطوا خلال بيع اسطوانات طهي بطريقة غير شرعية. (مديرية أمن بنغازي)
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