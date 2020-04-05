الأرصاد: أجواء ربيعية وتحسن ملحوظ في الطقس

حالة الطقس المتوقع اليوم الأحد (5 أبريل). (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أجواء ربيعية مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس على أغلب مناطق البلاد. وهذه تفاصيل الأحوال الجوية على المناطق:

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب. والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون شمالية شرقية على الدواخل. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15و 20 درجة وتصل اليوم على أبونجيم إلى 25 درجة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب. والرياح شمالية غربية إلى معتدلة السرعة. أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح بين 18 و26 درجة.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس- الحمادة

السماء صافية مع ظهور بعض السحب. والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة، وتسجل انخفاضا يوم غد.