تجهيز مركز عزل صحي في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 09:02 صباحا
قسم العناية الفائقة بمستشفى غريان المركزي التعليمي، (أرشيفية: صحة الوفاق)

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» في بلدية غريان، اليوم الأحد، تجهيز مركز عزل صحي بالمدينة للإصابات المحتملة بفيروس «كورونا»، بالاتفاق مع وزارة الصحة، وذلك بعد يوم واحد من شكوى المجلس البلدي للمدينة من نقص الإمكانات لمواجهة الوباء

ونقل المجلس البلدي غريان عن رئيس اللجنة نصر الدين الفزاني قوله «سيخصص للمركز 81 سريرا فور الصيانة، لاستقبال الحالات حال وجود إصابات»، وفق الصفحة الرسمية للمجلس بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ ايضا: «بلدي غريان» يشكو من نقص الإمكانات لمواجهة «كورونا»

وفي بيان سابق، أمس السبت، أكد المجلس البلدي غريان أن المدينة التي يبلغ عدد سكانها 180 ألف نسمة تعاني نقص الإمكانات الطبية والمعدات اللازمة لمواجهة الفيروس  مع وجود عشرة أسرَّة فقط في مركز العزل الطبي المخصَّص لاستقبال الحالات المصابة في حال وجودها.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الثلاثاء الماضي، تخصيص 75 مليون دينار للبلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير
ليبيا
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع في ليبيا