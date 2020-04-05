طوارئ بني وليد ترد على الاشتباه بإصابة شخص بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 08:15 صباحا
مسن يخضع للفحص ضمن حملة لمكتب الخدمات الصحية في بني وليد. (الإنترنت)

عبرت لجنة الطوارئ الصحية في بني وليد عن الاستغراب من إعلان وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن دخول أول حالة اشتباه بالإصابة بفيروس «كورونا» قادمة من بني وليد إلى مركز العزل معيتيقة.

وقالت اللجنة في بيان أمس السبت إن «بيان الوزارة صدر دون الرجوع إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض أو انتظار نتيجة التحليل الصادرة عنه، مما سبب الرعب والخوف للمقربين من الشخص المشتبه به»، معتبرة أن هذا التصريح «من اختصاص المركز وليس الوزارة». وفق الصفحة الرسمية للمركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ودعا البيان «المواطنين في بني وليد إلى عدم الانجرار وراء هذا البيان إلى حين إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض نتيجة التحليل بكل شفافية». وارتفعت حصيلة المصابين بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد إلى 18 حالة، بعد الإعلان عن تسجيل إصابة جديدة بالفيروس أمس السبت.

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