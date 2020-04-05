ستيفاني ويليامز تتابع عبر «الفيديو كونفرانس» استعدادات مجابهة «كورونا» في ليبيا

جانب من اجتماع مسؤولي البعثة الأممية مع لجنة مكافحة كورونا بحكومة الوفاق، 4 أبريل 2020. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

ناقشت الممثلة الخاصة للأمين العام بالوكالة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، السبت، مع اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد بحكومة الوفاق، سبل تعزيز التنسيق القائم وضمان الجهوزية التامة لدى مختلف الجهات لمواجهة انتشار الفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو عن بعد، ضم نائبها ومنسق الشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، وممثلة منظمة الصحة العالمية إليزابيت هوف، ومدير مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية نيلز سكوت، وذلك حسب بيان منشور على صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموقع «فيسبوك».

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وأكد البيان أن خطة العمل التي أعدها المركز الوطني لمكافحة الأمراض ووزارة الصحة والتي الوقاية والجهوزية والاستجابة على مستوى وطني لمكافحة الفيروس، «بحاجة لتمويل إضافي بشكل عاجل لتنفيذها، بما في ذلك على مستوى البلديات».

يشار إلى اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» تضم في عضويتها المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعدة وزارات بينها وزارات الصحة، والخارجية، والداخلية، والمالية والحكم المحلي، وجهات أخرى.

وارتفعت حصيلة الإصابات في ليبيا 18 حالة بعدما أعلن مركز مكافحة الأمراض في الساعات الأولى لصباح اليوم الأحد، تسجيل إصابة جديدة.

جانب من اجتماع مسؤولي البعثة الأممية مع لجنة مكافحة كورونا بحكومة الوفاق، 4 أبريل 2020. (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)