بوشناف يشيد بتعاون المواطنين مع الأمن في مواجهة «كورونا» ويحذر من استغلال الأزمة

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (داخلية الموقتة)

حذر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة وعضو اللجنة العليا لمجابهة «كورونا»، المستشار إبراهيم بوشناف، من استغلال الظروف التي تعيشها البلاد، سواء على المستوى المعيشي أو حتى «محاولة التشكيك في عمل اللجنة بتلفيق أقوال أو نسبة أخبار غير صحيحة».

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة العليا لمجابهة «كورونا»، والذي انعقد السبت برئاسة رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة، الفريق عبدالرازق الناظوري، وحضور وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، إلى جانب مسؤولين بشركة البريقة لتسويق النفط وهيئة الأوقاف، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الإعلامي لرئيس هيئة الأركان بموقع «فيسبوك».

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وأكد بوشناف قبول اللجنة لـ«النقد البناء، وأن كل رآي إيجابي هو محل نظر»، وأثني على المواطنين لتعاونهم مع الأجهزة الأمنية، والالتزام بقرارات لجنة مجابهة فيروس «كورونا».

من جانبه، استعرض وزير الصحة الوضع الطبي والميداني المسخر لمكافحة وباء كورونا، والإجراءات المباشرة بالخصوص، وأهمها نقاط الإيواء المحددة في كل المناطق، وماتم ضخه من مستلزمات وتسمية للمراحل التي يمر بها هذا الوباء في ليبيا وسبل مكافحته.