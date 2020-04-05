رئيس لجنة مجابهة «كورونا» بـ«الموقتة»: الأمور تسير بشكل جيد.. ولم يبق إلا القليل

رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة، ورئيس اللجنة العليا لمجابهة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الفريق عبدالرازق الناظوري. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الأركان العامة التابعة للقيادة العامة، ورئيس اللجنة العليا لمجابهة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الفريق عبدالرازق الناظوري، أن قرار حظر التجول جاء ضمن إجراءات احترازية تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على أن «الأمور تسير بشكل جيد» في مواجهة الوباء.

وأثني الناظوري في بيان منشور على صفحة المركز الإعلامي لرئيس هيئة الأركان بموقع «فيسبوك» بخصوص اجتماع اللجنة اليوم السبت، على التزام المواطنين بكل قرارات اللجنة، داعيًا إلى قليل من الصبر «حتى نتجاوز مراحل أكبر في حماية وطننا وشعبنا من هذا الوباء وهذه الآفه التي فتكت بالعالم».

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ودعا رئيس اللجنة إلى ضرورة العمل بشكل تضامني والابتعاد عن «السلبيات والنقد غير البناء والإدلاء بمعلومات غير صحيحة من شأنها أن تؤثر سلبًا» على المواطنين، حسب نص البيان. يشار إلى أن اجتماع اللجنة ناقش قضية إعادة المواطنين العالقين بالخارج، إلى جانب سبل مساعدة الأسر المحتاجة ومحدودي الدخل.