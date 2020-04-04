«مكافحة الأمراض» يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 11:51 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عدم تسجيل ليبيا حالات جديدة للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح المركز في الإيجاز اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، سحب حتى الآن عينات من  363 حالة اشتباه إصابة بالفيروس، ولم يتأكد سوى إصابة 17 حالة، منهم حالة لسيدة مسنة توفت الأسبوع الماضي عن عمر ناهز 85 عامًا.

وأشار المركز إلى أن جميع حالات الإصابة الباقية وضعها مستقر وبصحة جيدة، ولفت إلى أن الحالات الست التي أعلن عنها أمس كانت من المخالطين للسيدة المتوفاة.

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