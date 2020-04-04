اشتعال خزان بنزين بمستودع طريق المطار بعد سقوط قذيفة عليه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 11:24 مساء
دخان متصاعد ونيران مشتعلة بمخزن بنزين بطريق المطار جنوب العاصمة طرابلس، 4 أبريل 2020. (شركة البريقة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن إصابة خزان البنزين رقم «121» بمستودع طريق المطار جنوب طرابلس، صباح اليوم السبت إثر سقوط قذيفة هاون عليه، وذلك دون أن يتسببت الحادث في وقوع ضحايا.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحادث تسبب في اشتعال خزان البنزين، موضحة أن المستودع الذي كان يحوي 16 خزانًا لم يتبق به إلا خزانين اثنين فقط صالحين للاستعمال، أحدهما للبنزين والأخر للديزل.

وحذرت الشركة من أن ذلك سيؤثر على القدرة التخزينية، وسيتسبب في «نقص محتمل» في المحروقات خلال الأشهر القادمة. يشار إلى أنه قد تم إخلاء مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة، وتفريغ الخزانات الموجودة به، وذلك بعد استهدافه عديد المرات، ما عرض حياة الموظفين للخطر.

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