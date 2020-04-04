لجنة مجابهة «كورونا» بالحكومة الموقتة تدرس إعادة الليبيين العالقين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 11:00 مساء
رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة العليا لمجابهة «كورونا»، الفريق عبدالرازق الناظوري،4 أبريل 2020. (المركز الإعلامي لهيئة الأركان)

بحثت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» المستجد بالحكومة الموقتة، برئاسة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، ورئيس اللجنة الفريق عبدالرازق الناظوري، اليوم السبت، أوضاع الليبيين العالقين بالخارج وسبل إعادتهم إلى استيعابهم بعد العودة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم إلى جانب الناظوري، وزيري الداخلية، المستشار إبراهيم بوشناف، والصحة، الدكتور سعد عقوب، ومسؤولين بشركة البريقة لتسويق النفط وهيئة الأوقاف، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الإعلامي لرئيس هيئة الأركان العامة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق الاجتماع إلى سبل توفير أماكن مخصصة للحجر لليبيين العالقين بعد عودتهم، إلى جانب ضرورة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وتأمينهم من قبل عناصر القوات المسلحة ورجال الأمن، كما ناقش الاجتماع سبل مساعدة الأسر المحتاجة ومحدودي الدخل عبر السلال الغذائية وتقديم مساعدات مالية للمتقاعدين أصحاب الرواتب المنخفضة.

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