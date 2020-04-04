لجنة الأزمة بمصراتة تؤكد ضرورة الالتزام بتجديد حظر التجول بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 10:41 مساء
شعار بلدية مصراتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، ضرورة الالتزام بتجديد حظر التجول في المدينة لمدة أسبوع من الساعة الثانية ظهرًا إلى السابعة صباحًا الذي أعلنته البلدية مساء اليوم السبت، وتقليص عدد ساعات الدوام الرسمي من التاسعة صباحًا إلى الثانية عشرة ظهرًا، إضافة إلى استمرار الإقفال التام لمراكز التجمعات بالمدينة.

وأبدت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» تعجبها من عدم لامبالاة بعض المواطنين ومخالفتهم التعليمات الطبية بضرورة الابتعاد عن الازدحام في الأماكن العامة، والأسواق الشعبية، والمحلات، وطالبت مسؤولي هذه الأماكن بضرورة تنظيمها والالتزام بكل الشروط الوقائية والتنظيمية التي تكفل عدم تجمع الناس بصورة خاطئة.

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وأعرب البيان عن قلق اللجنة من مخالفة بعض مساجد المدينة قرار هيئة الأوقاف بحكومة الوفاق بإغلاق المساجد هذه الفترة، لما يشكله التجمع من خطورة قصوى في المساهمة بانتشار الفيروس، وحملت «أئمة المساجد والقيمين عليها المسؤولية التامة عن الأخطار المحدقة التي قد تنجم جراء تجمع الناس».

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