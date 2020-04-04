تخصيص مجمع «عيادات زاوية الدهماني» لاستقبال حالات الاشتباه بـ«كورونا»

وكيل «صحة الوفاق» يتفقد مجمع عيادات زاوية الدهماني، 13 نوفمبر 2019، (صفحة الوزارة على فيسبوك)

خصصت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، «مجمع عيادات زاوية الدهماني»، لاستقبال وفرز الحالات التى تعاني من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وبحسب بيان لوزارة الصحة اليوم، يتولى فريق طبي مكون من اثني عشر متخصصًا التعامل مع الحالات وإخضاعها لفحص الرئتين، باستخدام جهاز التصوير المقطعي المحوسب، بعد جمع المعلومات التي تتعلق بتاريخ السفر للحالة ومخالطة أشخاص قادمين من مناطق أو دول موبوءة.

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يشار إلى أن وزارة الصحة انتهت منذ أشهر من صيانة وتجهيز «العيادة المجمعة زاوية الدهماني» كأول عيادة مجمعة في ليبيا، تقدم خدمات الفحص المقطعي المحوسب «CT SCAN»، بعد أن نجحت الوزارة في استئناف تنفيذ مشروع صيانة العيادة المتوقف منذ العام 2009.