«داخلية الوفاق» تتابع إجراءات مكافحة «كورونا» بمستشفى العيون بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 09:15 مساء
جانب من اجتماع العميد محمد المداغي، مع مديرة مستشفى العيون في طرابلس، 4 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

تابع مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، للشؤون الأمنية، رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، العميد محمد المداغي، اليوم السبت، الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس «كورونا» بمستشفى العيون بطرابلس، والتي تحوي مركزًا للحجر الصحي.

جاء ذلك خلال زيارة للمداغي رفقة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، العميد محمد فتح الله، ورئيس الهلال الأحمر، الدكتور يوسف بن يوسف، للمستشفى، تفقدوا خلالها مركز الحجر الصحي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا «داخلية الوفاق» تدعم الفرق الطبية في برنامج «طبيبك لعند بيتك»

وخلال الزيارة، بحث المداغي مع مديرة مستشفى العيون، الدكتورة رانية الخوجة، التنسيق بين الجانبين في مكافحة وباء «كورونا»، من خلال تأمين المرفق من قبل الإدارة العامة للدعم المركزي، كما اطلع على إجراءات المستشفى لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

جانب من اجتماع العميد محمد المداغي، مع مديرة مستشفى العيون في طرابلس، 4 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا تطارد 14 منتجا وهميا لعلاج «كورونا»