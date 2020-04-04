«داخلية الوفاق» تتابع إجراءات مكافحة «كورونا» بمستشفى العيون بطرابلس

جانب من اجتماع العميد محمد المداغي، مع مديرة مستشفى العيون في طرابلس، 4 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)

تابع مساعد وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، للشؤون الأمنية، رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، العميد محمد المداغي، اليوم السبت، الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس «كورونا» بمستشفى العيون بطرابلس، والتي تحوي مركزًا للحجر الصحي.



جاء ذلك خلال زيارة للمداغي رفقة مدير الإدارة العامة للدعم المركزي، العميد محمد فتح الله، ورئيس الهلال الأحمر، الدكتور يوسف بن يوسف، للمستشفى، تفقدوا خلالها مركز الحجر الصحي، وذلك حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وخلال الزيارة، بحث المداغي مع مديرة مستشفى العيون، الدكتورة رانية الخوجة، التنسيق بين الجانبين في مكافحة وباء «كورونا»، من خلال تأمين المرفق من قبل الإدارة العامة للدعم المركزي، كما اطلع على إجراءات المستشفى لاستقبال حالات الإصابة بالفيروس.

جانب من اجتماع العميد محمد المداغي، مع مديرة مستشفى العيون في طرابلس، 4 أبريل 2020. (داخلية الوفاق)