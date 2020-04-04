«مكافحة الأمراض»: القفازات لا تحمي من «كورونا»

مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، إن القفازات ليست وسيلة فعالة في الحماية من انتقال عدوى فيروس «كورونا» المستجد، مؤكدًا أنه يمكن التقاط الفيروس حتى مع ارتداء هذه القفازات.



وأوضح المركز ردا على سؤال حول فاعلية ارتداء القفازات للوقاية من «كورونا»، أن القفازات نفسها قد تصبح مصدرًا لانتقال العدوى إذا ما لمس مستخدمها وجهه، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وشدد مركز مكافحة الأمراض أن العلاج الفعال الأول هو غسيل اليدين جيدًا وبصورة مستمرة. يشار إلى أن المركز ينشر باستمرار موضوعات للتوعية بسبل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد.



وكان المركز أعلن أمس ارتفاع حصيلة مصابي «كورونا» في ليبيا إلى 17 شخصًا، بينهم سيدة مسنة تبلغ من العمر 85 عامًا أُعلن عن وفاتها جراء الفيروس الأسبوع الماضي.