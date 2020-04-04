تجهيز مقر الكشف المبدئي لحالات الاشتباه بفيروس «كورونا» فى سبها

تجهيز مقر الكشف المبدئي لحالات الاشتباه بفيروس «كورونا» فى سبها. (بوابة الوسط)

انتهت التجهيزات لمقر الكشف المبدئي لحالات الاشتباه في إصابتها بفيروس «كورونا»، فى مدينة سبها، وذلك بمقر السرية الطبية.

وكشف حسن سالم، أحد المشرفين على مقر الكشف المبدئي لفيروس «كورونا»، إلى «بوابة الوسط»، عن الانتهاء من تجهيز المكان بمجهودات مركز علاج الأورام والخدمات الصحية بسبها، وكذلك بعض الجهات العامة ذات الاختصاص، مضيفا أن هذا المكان لحالات الاشتباه، ليتم فيه فحص الحالة وبعدها يتم تحويلها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها.

وأضاف عيسى الحضيري، من إدارة الخدمات الصحية بسبها إلى «بوابة الوسط» أن المقر يحتوي على مختبر طبي إلى جانب غرفة إشاعة وحجرة طبيب للأطفال وأخرى للباطنة، إضافة إلى ثلاث غرف بسعة خمسة عشر سريرا، وكذلك مخزن مواد مستلزمات طبية، وغرفة تخطيط القلب مع العناصر الطبية المناوبة.

يشار إلى أن جامعة سبها قامت بتخصيص أحد الأقسام الداخلية ليكون مكانا للحجر الصحي بالمدينة.

تجهيز مقر الكشف المبدئي لحالات الاشتباه بفيروس «كورونا» فى سبها. (بوابة الوسط)

تجهيز مقر الكشف المبدئي لحالات الاشتباه بفيروس كورونا فى سبها. (بوابة الوسط)