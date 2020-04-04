بوشناف يقرر منع نقل المواشي من المنطقة الجنوبية إلى المنطقتين الشرقية والغربية

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم السبت، تعليماته إلى رؤساء الغرفة الأمنية المشتركة باتخاذ كل الإجراءات الفورية والعاجلة لعدم نقل المواشي من المنطقة الجنوبية إلى المنطقتين الشرقية والغربية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، إن قرار الوزير يأتي في ضوء الحرص على صحة المجتمع ووقايته من الأمراض والأوبئة، التي تنتقل عن طريق المواشي التي يتم استيرادها دون إخضاعها للكشف الصحي من قبل المركز الوطني للصحة الحيوانية.

ولفت البيان إلى أن استيراد هذه المواشي يتم من الدول الأفريقية المجاورة لليبيا، والتي قد تكون مصابة بفيروس «Bunya» مثلما حدث العام 2012، إذ تفشي مرض الحمى القلاعية بين مواشي المواطنين في عدة مناطق، مما أسفر عن نفوق عدد كبير من هذه المواشي.