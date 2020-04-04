«صحة الوفاق»: وصول شحنة معدات وقاية للممارسين الصحيين بمواقع العزل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 07:01 مساء
شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق عن وصول شحنة تجهيزات ومعدات وقاية شخصية، خاصة بالممارسين الصحيين العاملين بمواقع عزل وعلاج مصابي فيروس «كورونا» المستجد، إلى مخازن جهاز الإمداد الطبي بمدينتي طرابلس ومصراتة.

وطالبت الوزارة في بيان اليوم، مديري المستشفيات الواقعة بالمدن التي سجلت فيها حالات إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد (طرابلس ومصراتة)، سرعة التنسيق مع فروع جهاز الإمداد الطبي لتسلم التجهيزات والمعدات.

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يشار إلى أن وزارة الصحة كانت قد سلمت خلال الأسبوع الماضي، معدات وقاية شخصية ومستلزمات طبية إلى عدد من المستشفيات.

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