المستشفى الجامعي طرابلس يعلن استمرار غسيل الكلى للمرضى

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 05:57 مساء
عمليات غسيل الكلى للمرضى, 4 أبريل 2020 (مستشفى طرابلس الجامعي)

أعلن رئيس قسم غسيل الكلى بالمستشفى الجامعي طرابلس، عبدالمنعم الشعافي، استمرار وحدات الغسيل (كبار، أطفال)، في تقديم خدماتها لمرضى الفشل الكلوي طوال أيام الأسبوع، عدا الجمعة خلال الفترتين الصباحية والمسائية، بالإضافة إلى استمرار عمل وحدة غسيل الكلى في عناية الباطنة، تقديم خدماتها للمرضى على مدى الساعة.

وأوضح الشعافي، في بيان للمستشفى اليوم، أن وحدة غسيل الكلى كبار بسعة 20 جهازا، تغطي 120 حالة غسيل يوميا، بالإضافة لستة أجهزة غسيل للأطفال، الذي دخل مرحلة صيانة وتحوير شاملة حتى يستطيع تقديم خدماته لشريحة مرضى الفشل الكلوي من الأطفال بأكثر سعة.

وأضاف الشعافي أن كل العاملين في القسم بمختلف تخصصاتهم يؤدون المهام الموكلين بها على أكمل وجه، خدمة للمرضى رغم الظروف التي تعيشها البلاد في مواجهة وباء «كورونا».

وأكد وجود مخزون من مواد التشغيل لوحدات الغسيل يكفي لمدة ستة أشهر، كما أن كل الخطوات الاحترازية اتخذت بالتنسيق مع مكتب مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية، لتوفير احتياجات القسم لضمان سير العمل بكل سهولة ويسر.

عمليات غسيل الكلى للمرضى, 4 أبريل 2020 (مستشفى طرابلس الجامعي)
عمليات غسيل الكلى للمرضى, 4 أبريل 2020 (مستشفى طرابلس الجامعي)
عمليات غسيل الكلى للمرضى, 4 أبريل 2020 (مستشفى طرابلس الجامعي)
عمليات غسيل الكلى للمرضى, 4 أبريل 2020 (مستشفى طرابلس الجامعي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا تطارد 14 منتجا وهميا لعلاج «كورونا»