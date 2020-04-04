«صحة الوفاق» تجهز مركزا لعلاج مصابي فيروس «كورونا» بالزنتان

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 05:04 مساء
تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا» بالزنتان. 4 أبريل 2020 (صحة الوفاق)

تستعد وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني لتسلم مركز علاج المصابين بفيروس «كورونا» المستجد، خلال العشرة أيام القادمة، الذي يجري تجهيزه حاليا داخل مدينة الزنتان.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، تبلغ السعة السريرية للمركز 22 سريرًا، خصصت أربع منها للعناية الفائقة، فيما يحوي المركز مختبرًا طبيًا وغرفة خاصة بالتعقيم ومخزنا للمستلزمات الطبية، كما يحوي أيضًا غرفًا للأطباء والتمريض ومطبخا لإعداد الوجبات.

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وأوضحت الوزارة أنها شرعت في تجهيز المركز لعلاج الحالات التي قد تسجل في المدينة، على الرغم من عدم تسجيل أي حالات في الزنتان حتى الآن.

وبينما انتهت وزارة الصحة من تجهيز مراكز لعلاج المصابين في طرابلس، تواصل الشركات المتعاقد معها أعمال تجهيز مراكز في مدن زليتن وغدامس ونالوت وزوارة والخمس والزاوية وورشفانة، كما سيجري تجهيز مراكز في مدن أخرى تحسبًا لظهور حالات إصابة فيها، وفق بيان الوزارة.

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