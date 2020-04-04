لجنة الأزمة في مصراتة تطالب العناصر الطبية بقطع الإجازات نتيجة حالة الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 02:36 مساء
فحص وافدين في مطار مصراتة الدولي في 22 مارس 2020 (الإنترنت)

طلبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في بلدية مصراتة من العناصر الطبية والطبية المساعدة قطع إجازاتهم، ومباشرة العمل كل في جهة عمل بسبب حالة الطوارئ التي تتطلب العمل بالقوة القصوى.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت إن الظروف الراهنة تتطلب تسخير جميع الإمكانيات من أجل اجتياز الأزمة، مطالبة بضرورة أن ينسق العاملون في المجال الطبي معها لسد الاحتياج من الأطقم الطبية المطلوبة للعمل بأمكان الكشف والعزل والإيواء.

اقرأ أيضا: بلدية مصراتة توضح ملابسات اختيار المستشفى الميداني الإيطالي للحجر الصحي

وأشارت إلى اعتماد حوافز مادية «مجزية» لمن يتم اعتمادهم للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا في البلدية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 17 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة منتصف الليلة الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لعبة جديدة لمحاربة فيروس «كورونا» حول العالم