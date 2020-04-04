لجنة الأزمة في مصراتة تطالب العناصر الطبية بقطع الإجازات نتيجة حالة الطوارئ

فحص وافدين في مطار مصراتة الدولي في 22 مارس 2020 (الإنترنت)

طلبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في بلدية مصراتة من العناصر الطبية والطبية المساعدة قطع إجازاتهم، ومباشرة العمل كل في جهة عمل بسبب حالة الطوارئ التي تتطلب العمل بالقوة القصوى.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم السبت إن الظروف الراهنة تتطلب تسخير جميع الإمكانيات من أجل اجتياز الأزمة، مطالبة بضرورة أن ينسق العاملون في المجال الطبي معها لسد الاحتياج من الأطقم الطبية المطلوبة للعمل بأمكان الكشف والعزل والإيواء.

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وأشارت إلى اعتماد حوافز مادية «مجزية» لمن يتم اعتمادهم للمساعدة في مواجهة فيروس كورونا في البلدية.

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 17 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة منتصف الليلة الماضية.