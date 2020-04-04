«الأحوال المدنية» تمدد تعليق العمل باستثناء وحدة المواليد والوفيات

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 01:58 مساء
مكتب خدمي تابع لمصلحة الأحوال المدنية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، اليوم السبت، تمديد تعليق العمل في مكاتب وفروع المصلحة باستثناء وحدة الوفيات والمواليد، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوصى رئيس المصلحة محمد بالتمر، في خطاب إلى مدراء الإدارات، بوضع آلية للعمل بما يضمن أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إلى هذه الإدارات، وأن يقتصر تسيير العمل على أقل عدد من الموظفين وتفعيل نظام العمل عن بعد وفقا لمقتضيات الحاجة.

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كما نبه على مدراء الفروع بأن تعليق العمل مستمر في مكاتب الإصدار والمكاتب الخدمية التابعة لنطاق اختصاص كل مدير فرع، حسب الخطاب الذي نشرته صفحة المصلحة على موقع فيسبوك.

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 17 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة منتصف الليلة الماضية.

صورة من الخطاب الموجه من رئيس مصلحة الأحوال المدنية لتمديد تعليق العمل. (صفحة المصلحة على فيسبوك).
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