اللجنة الدولية الصليب الأحمر تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح بطرق للوقاية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 01:26 مساء
موقع فيه مخلفات حرب في مدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، اليوم السبت، من استمرار خطر الألغام الأرضية والذخائر غير المتفجرة في البلاد، مؤكدة أنها تهدد سلامة السكان.

ونبهت، في اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام، بضرورة الحرص على البقاء في مأمن من الخطر الذي تشكله هذه الألغام، من خلال التأكيد على أن الألغام الأرضية وبقايا الحروب خطر يهدد ملايين الأشخاص في العالم.

ودعت إلى الالتزام بإشارات الألغام الأرضية، موضحة أنها نوعان: محلية الصنع وهي الأخطر، وعسكرية الصنع، مشيرة إلى أهمية عدم لمس أو الاقتراب من الألغام الأرضية أو أي شيء يبدو غريبا أو غير مألوف، وإبلاغ السلطات المختصة على الفور بالمكان الذي وجد فيه الجسم الغريب أو اللغم، ونصح كبار السن بهذا المكان حتى لا يقتل أو يصاب أحد.

اقرأ أيضا: مؤسسة «لا للألغام» تعدم طنين من مخلفات الحرب ببنغازي

وفي منتصف فبراير الماضي، قال المسؤول في دائرة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الألغام «أنماس»، بوب سدون، إن ليبيا بها أكبر مخزون في العالم من الأسلحة غير الخاضعة للرقابة.

وأشار إلى أن كمية هذه الأسلحة تتراوح بين 150 و200 ألف طن في أنحاء البلاد، معقبا: «لم أر مثل هذا الكم الهائل من الأسلحة في أي بلد آخر خلال 40 عاما من حياتي العملية».

وحذرت الدائرة المعنية بمكافحة الألغام من أثر استمرار الأعمال العدائية في ليبيا على تفاقم مشكلة الألغام والمتفجرات الأرضية، وتهديدها حياة السكان، لا سيما على المدارس والجامعات والمستشفيات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
ليبيا تسجل أول حالة وفاة بـ«كورونا»
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لعبة جديدة لمحاربة فيروس «كورونا» حول العالم