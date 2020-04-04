«صحة الموقتة»: الاشتباه في إصابة شخصين بفيروس «كورونا» والنتيجة سلبية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 أبريل 2020, 11:49 صباحا
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الموقتة أن نتائج فحص حالتين مشتبه في إصابتهما بفيروس «كورونا المستجد» جاءت سلبية، مما يعني عدم إصابتهما بالفيروس، مشيرة إلى أن الحالتين في مدينتي البيضاء وبنغازي.

جاء ذلك في بيان مقتضب للوزارة عبر صفحة إدارة الإعلام التابعة لها على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت.

وبلغ عدد المصابين بفيروس «كورونا» في ليبيا 17 حالة بعد إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اكتشاف 6 حالات إصابة جديدة منتصف الليلة الماضية.

وأوضح المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، تسلم 20 عينة للاشتباه بإصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، لتثبت التحاليل المعملية أن 6 حالات منها إيجابية، بينما الـ14 حالة الأخرى سلبية.

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