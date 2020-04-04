مركز الرقابة على الأغذية يجيب عن سؤال «هل ينتقل فيروس كورونا عبر الغذاء»؟

الطاهي الأسترالي الشهير بول سمارت يعد الطعام. (أرشيفية: فرانس برس)

رد مركز الرقابة على الأغذية على الأسئلة المتعلقة بإمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر الأطعمة، أو عن طريق تناول الغذاء الذي تعده المطاعم والمقاهي، وغيرها من نقاط بيع الأطعمة المحضرة خارج المنزل. وأوضح المركز أن هناك شقين يجب التفرقة بينهما، هما:

أولا: الأغذية بشكل عام كمصدر لانتقال فيروسات كورونا

حسب تصريح الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء (EFSA)، لا يوجد حاليا دليل على أن الطعام هو مصدر أو طريق انتقال محتمل لفيروس كورونا.

وجاء هذا التصريح بناء على التجارب والخبرات من فيروسات كورونا السابقة، مثل فيروس سارس (SARS-CoV) وفيروس متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS-CoV)، والتي أظهرت أن الانتقال من خلال استهلاك الطعام لم يحدث من قبل.

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كما صرح علماء الهيئة الأوروبية أنه ربما يكون فيروس كورونا المستحدث غير مختلف في هذا الصدد. ونبه المركز بأن جميع الفيروسات تحتاج إلى عائل حي لتعيش، والغذاء لا يعتبر عائلا مناسبا للفيروسات لتحيا وتتكاثر فيه. ويراقب العلماء والهيئات حول العالم إمكانية انتشار كورونا من خلال الطعام، لكن حتى الآن لم يتضح أي تقرير عن انتقاله عن طريق الغذاء.

ثانيا: إمكانية انتقال كوفيد 19 عن طري طعام أعده مصابون أو حاملون له:

وحتى الآن لا توجد معلومات مؤكدة أو دليل على انتقال الفيروس بواسطة الطعام الذي تم إعداده بواسطة أشخاص مصابين أو حاملين للفيروس.

وأعلن المركز الأميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) والهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء (EFSA) أن فيروس كورونا هو فيروس تنفسي يتنشر من خلال إفرازات الجهاز التنفسي العلوي التي تكون محمولة جوا بعد السعال أو العطس.

وليس مثل فيروسات أخرى تنتقل عن طريق الجهاز الهضمي مثل فيروس الكبد الوبائي (Hepatitis A)، والنورو فيروس (Norovirus)؛ إلا أنه في دراستين صينيتين نُشرتا في مجلة أمراض الجهاز الهضمي (Gastroenterology) تم الكشف عن وجود فيروس كورونا المستحدث في براز بعض الأشخاص. وقال القائمون على الدراسة إن المختبرات في الصين تمكنت من عزل فيروس كورونا المستحدث من براز المرضى.

النظافة الشخصية مطلوبة

بدورها، أوضحت الهيئة الأيرلندية لسلامة الغذاء (FSAI) أنه من الممكن أن يقوم العاملون في مجال الأغذية والمصابون بالفيروس بإدخال الفيروس إلى الطعام أو على الأسطح التي يعملون عليها في المنشأة الغذائية عن طريق السعال والعطس، أو عن طريق الاتصال باليد، في غياب ممارسات النظافة الشخصية الجيدة وقواعد سلامة الغذاء.

وشدد مركز الرقابة على الأغذية على ان إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق الغذاء بشكل عام اعتمدت على الخبرات السابقة للفيروسات المشابهة من السلالة نفسها، منبها بأنه ما يزال يجري التعرف على خصائص هذا الفيروس وطرق انتقاله.

وأكد على المنشآت الغذائية أن تأخذ بأسباب الوقاية وقواعد السلامة الغذائية لكون الفيروس شديد العدوى، مطالبا بضرورة عدم السماح بعمل أي مصاب بالفيروس في المطاعم أو المحال التي تبيع الغذاء.