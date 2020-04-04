«الأرصاد»: رياح قوية على شرق ليبيا واحتمالية سقوط أمطار على الشمال الغربي

صورة للسماء ملبدة بالغيوم. (تعبيرية: الإنترنت)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب اليوم السبت، على أن يكون مصحوبًا برياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلو مترًا في الساعة، على أغلب مناطق شرق البلاد، بينما توقع احتمالية سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي.

وأوضح المركز أن هذه الرياح ستكون مثيرة للأتربة والغبار، مشيرًا إلى احتمال سقوط أمطار على مناطق الشمال الغربي اليوم، قد تصحبها خلايا رعدية، وتشمل يوم الغد بعض مناطق الشمال الشرقي (بنغازي والجبل الأخضر).

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها اليوم على أغلب مناطق الشمال الغربي بين 14 و 20 درجة، بينما تتراوح على مناطق الشمال الشرقي بين 19 و24 درجة، وبين 25 و30 درجة على مناطق الوسط، وبين 35 و40 درجة على مناطق الجنوب الشرقي.

وهذه تفاصيل الأحوال الجوية على المناطق:

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم تصحبها سحب رعدية. والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 14و 20 درجة وتصل اليوم على أبونجيم إلى 24 درجة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من مساء اليوم على بنغازي والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة. والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها بين 40 و60 كلم/ س مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الدواخل. أما درجات الحرارة القصوى، فتتراوح بين 19 و24 درجة، وبين 30 و35 درجة على الدواخل.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس- الحمادة

السماء صافية مع ظهور بعض السحب. والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح جنوبية نشطة إلى قوية مثيرة للأتربة والرمال مع هبوط في مدى الرؤية، تتحول تدريجيًّا مساء اليوم إلى شمالية غربية فشمالية، نشطة السرعة مع تحسن تدريجي في حالة الطقس. والحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة لليوم السبت 4 أبريل 2020.(المركز الوطني للأرصاد الجوية)

صورة خريطة عناصر الطقس ليوم الاثنين 6 أبريل 2020. (المركز الوطني للأرصاد الجوية)

درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 5 أبريل 2020.(المركز الوطني للأرصاد الجوية)