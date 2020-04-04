عودة محطة كهرباء الخليج بسرت للعمل بعد توقفها شهرا

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 04 أبريل 2020, 01:48 صباحا
محطة خليج سرت البخارية لإنتاج الكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

عادت الوحدة الأولى لمحطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت، للعمل مجددًا بعد فترة توقف لغرض أعمال الصيانة للوحدة ومرافقها لنحو شهر.

وقال مدير عام المحطة، المهندس حبيب أبوقرين، إن الوحدة الأولى دخلت على الشبكة العامة مجددًا، بعدما تمت أعمال العَمرة لها وفق برمجة عامة للمحافظة عليها.

وأضاف أبوقرين، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، أن الوحدة الأولى بالمحطة تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية ثابتة قدرها 180 ميغاوات، مشيرًا إلى أن أعمال الصيانة العامة قام بها عناصر وطنية بالشركة العامة للكهرباء.

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وأوضح أن فترة الصيانة شهدت تجريب الوحدة الأولى لبضعة أيام بطاقتها الإنتاجية، إلى أن وصلت لأكثر من 315 ميغاوات لمدة ثلاثة أيام، وبعدها عادت إلى 180 ميغاوات حاليا.

وبحسب أبو قرين، يتم الترتيب خلال الأيام المقبلة لاستقبال ناقلة وقود خفيف خاصة بالمحطات، ستصل إلى المنصة العائمة بمحطة الخليج البخارية، للتزود بالوقود، وعلى متنها أكثر من 36 ألف لتر وقود.

وتعتبر محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت من أكبر المحطات البخارية في ليبيا، ولكن لم يستكمل مشروعها النهائي لباقي الوحدات الأخرى، التي تشمل ثلاث وحدات، وفور استكمالها يصل إنتاجها إلى 1400 ميغاوات، إذ أن المشروع متوقف منذ العام 2014، والذي تنفذه شركات عالمية من أميركا وكوريا وتركيا وفرنسا.

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