تجهيز مركز الحميات والأمراض السارية في سرت بـ12 سريرا و10 أجهزة تنفس صناعي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 04 أبريل 2020, 12:10 صباحا
أحد الشوارع الرئيسية في بلدية سرت. أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عضو اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا المستجد»، مدير العيادة المجمعة المركزية سرت، الدكتور هشام حافظ، أنه تم تجهيز مركز متكامل لعيادة الحميات والأمراض السارية بالعيادة المجمعة بعدد 12 سريرًا و10 أجهزة تنفس صناعي.

ولفت حافظ في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إلى أن القدرة الاستيعابية للمركز تصل إلى أربعين سريرًا، كما تم أيضًا صيانة منظومة الأوكسجين بالمركز، مضيفًا أن أعمال التجهيز والصيانة تمت بأيدٍ وطنية طبية.

وأوضح أن المقر به كافة التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة، ومستعد لأي طارئ فيما يتعلق بجائحة وباء «كورونا المستجد».

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