شركة مليتة للنفط تكشف أسباب تأخر رواتب شهر فبراير وموعد الصرف

أحد مواقع شركة مليتة للنفط والغاز (ارشيفية: الإنترنت)

قالت شركة مليتة لتسويق النفط، إن تأخر المصرف المركزي في تحويل رواتب شهر فبراير 2020، إلى مصرف الجمهورية الرئيسي وراء تأخر صرف الرواتب.

وأوضحت الشركة في بيان الجمعة، أن المؤسسة الوطنية للنفط حال استلامها مرتبات شهري يناير وفبراير من وزارة المالية، أحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 24 مارس الماضي، حسب المعمول به، ولكن إحالة هذه المرتبات من المصرف المركزي إلى مصرف الجمهورية الرئيسي لم تتم إلا الخميس بسبب قلة عدد الموظفين المتواجدين في المصرف المركزي كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

وكشفت الشركة أنه ستتم إحالة الرواتب إلى مصرف الجمهورية فرع وكالة مليتة، وفرع باب البحر، يوم الأحد، ودفعها يومي الإثنين والثلاثاء على أقصى تقدير.