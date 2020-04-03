غوتيريس: من غير المقبول أخلاقيا استمرار الحرب في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 11:10 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في جنيف، 25 فبراير 2019، (ا ف ب)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إن الحرب في ليبيا يجب أن تتوقف لما لها من آثار اقتصادية واجتماعية مدمرة على البلاد، مضيفًا: «هدفي الآن هو وقف القتال وليس إصدار الأحكام بل وقف الحرب.. من غير المقبول من الناحية الأخلاقية أن تستمر هذه الحرب».

وتابع غوتيريس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمبنى الأمم المتحدة، «من الواضح أنني عندما وصلت ليبيا قبل عام كان هناك هجوم من قوات المشير خليفة حفتر على طرابلس. لقد كانت بداية الهجوم وكنت شاهدًا على ذلك»، مضيفًا: «لكن هدفي الآن هو وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بين الطرفين لكن لم يتم التوقيع عليه.. ذلك الاتفاق حول وقف إطلاق النار يجب أن ينفذ».

غوتيريس يدعو إلى بذل «جهود دبلوماسية صلبة» لتحويل وقف إطلاق النار في ليبيا إلى واقع

وشدد على أن الحرب تعطل الجهود المناسبة لمواجهة وباء كورونا المستجد أو كوفيد- 19، «ما يعني أنه قد تكون هناك نتائج كارثية على الشعب» الليبي.

وقال غوتيريس إن دعوته لوقف الحرب ليست موجهة فقط للطرفين المتنازعين «بل للأطراف المعنية التي تساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وحولت المواجهة إلى نوع من حروب الوكالة.. أدعو هؤلاء جميعًا لوقف الحرب فورًا».

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