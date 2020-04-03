وزير «صحة الوفاق» يشارك في اجتماع منظمة الصحة العالمية لبحث سبل مواجهة فيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 10:49 مساء
وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد محمد بن عمر، (أرشيفية: الإنترنت)

شارك وزير الصحة بحكومة الوفاق الدكتور أحميد بن عمر، أمس الخميس، في اجتماع لوزراء الصحة بمنظمة الصحة العالمية لشمال افريقيا وشرق المتوسط، للتشاور وتبادل الخبرات حول سبل مواجهة جائحة كورونا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، شهد الاجتماع الذي تم عبر منظومة التواصل عن بعد، مناقشة عمل الدول الأعضاء لمجابهة الفيروس وتنسيق الجهود والتدابير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وخطط الاستجابة السريعة لمواجهة كورونا.

كما تمّ التطرّق الاجتماع إلى أهمية تعزيز قدرات الدّول الأعضاء بمكتب الأمم المتحدة في منطقة شمال أفريقيا وشرق المتوسط لمجابهة الآثار الصحية والاجتماعية لهذه الجائحة العالمية.
فيما استعرض بن عمر، الوضع الوبائي في ليبيا والتدابير الاحترازية الطبية المتخذه لمنع انتشار وباء كورونا واستعدادات وزارة الصحة لمكافحة الجائحة.

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ويعتبر هذا اللقاء الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية في شمال إفريقيا وشرق المتوسط، والذي يضم وزراء البلدان في الإقليم لعرض الخطط وتبادل الخبرات، اجتماعا دوريا لوضع خطط تنفيذية لتوحيد الجهود لمجابهة الوباء.

جانب من مشاركة وزير الصحة بحكومة الوفاق في اجتماع بمنظمة الصحة العالمية. 2 إبريل 2020 (صحة الوفاق)
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