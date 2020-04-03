عقوب: «الدولة الليبية» قادرة على حماية أبنائها وتوفير الرعاية الطبية لهم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 10:35 مساء
وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، (الإنترنت)

أكد وزير الصحة بالحكومة الموقتة، سعد عقوب، أن «الدولة الليبية قادرة على حماية أبنائها وتوفير كافة سبل الرعاية الطبية لهم في ظل جائحة كورونا المستجد على مستوى العالم، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع دخول أي أمراض وبائية أو معدية لليبيا».

ودعا عقوب، في بيان اليوم، المواطنين للحرص على النظافة الشخصية مع الحفاظ على غسيل الأيدي بشكل مستدام وتطهيرها جيدًا، والبعد عن الزحام والتجمعات والأماكن التي تفتقر للتهوية الجيدة لتلافي أي عدوى محتملة للفيروسات، بما فيها فيروس «كورونا».

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كما طالب المواطنين بتجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد، واستخدام المناديل عند السعال والعطس والتخلص منها في سلة النفايات ثم غسل الأيدي جيدًا، مؤكدًا أهمية تجنب الاحتكاك بالمشتبة في إصابتهم بأي عدوى أو الأشخاص القادمين من دول ظهر بها المرض.

وأشار إلى ضرورة الاهتمام بالتغذية وممارسة الرياضة والنشاط البدني والحصول على قسط من الراحة جيدًا يوميًّا، وأهمية الحرص على ارتداء الكمامات في أماكن التجمعات، المتمثلة بالمصارف والأسواق العامة خلال فترات التجوال.

وأضاف عقوب أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة طبقت كافة إجراءات السلامة الصحية بالحجر الصحي بالمنافذ البرية والبحرية والجوية ومراكز العزل السريري الطبي بالبلديات، وفقًا للأدلة الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حسب اللوائح الصحية الدولية.

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