قنونو: مقتل قائد ميداني من قوات القيادة العامة في غارة لـ«طيران الوفاق»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 09:49 مساء

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، أن غارات سلاح الجو التابعة في منطقة عمليات (سرت - الجفرة)، اليوم الجمعة، أسفرت عن مقتل عدد من قوات القيادة العامة في غارات متعددة، بينهم قائد ميداني عندما استهدفت غارة سيارة مصفحة بها ذخيرة، و3 أفراد داخل فوار أمراح، قُـتلوا جميعًا

ولفت قنونو، خلال بيان نشرته عملية «بركان الغضب» اليوم، إلى مقتل أحد أفراد قوات القيادة العامة وإصابة ثلاثة آخرين بعد استهداف تجمع في محيط منطقة الوشكة، فضلًا عن استهداف سيارة مسلحة نوع دوشكة وتدميرها ومقتل مَن كان على متنها.

وأضاف أن غارات قوات الوفاق، استهدفت ثمانية من أفراد قوات القيادة العامة داخل مقر إقامتهم بمنطقة الوشكة، ما أدى إلى مقتلهم جميعاً، فضلًا عن استهداف آليتين مسلحتين بهما ثمانية من «مرتزقة الجنجويد»، داخل محمية أمراح، قُـتلوا جميعًا ودمرت الآليتان.

وتابع أنه تم استهداف تجمع لقوات القيادة العامة «ممن انسحبوا إلى مشروع امراح، ما أدى إلى قتل أفراد وتدمير آليات، فضلاً عن تجمعهم»، مشيرًا إلى استهداف تجمع أفراد وآليات مسلحة داخل مبنى بمحمية امراح وسيارة مسلحة وأفراد وذخيرة داخل المحمية، بالإضافة إلى سيارة وقود، ما أدى إلى تدميرها وحرقها بالكامل.

وأوضح أن سلاح الجو استهدف أيضًا سيارة مصفحة محملة بالذخيرة، لم يكن على متنها أفراد، ما أدى إلى تدميرها، فضلًا عن استهداف سيارة 12.5 دوشكة، على متنها 4 أفراد تم استهدافها وتدميرها وقتل مَن كان على متنها.

ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من هذه المعلومات من مصدر مستقل، كما لم يصدر عن القيادة العامة بيان ينفي أو يؤكد، ما جاء على لسان قنونو.

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