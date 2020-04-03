توقف خدمات الاتصال والإنترنت بجنزور والنجيلة بسبب حرق القمامة على غرفة الكوابل

عمليات صيانة الكوابل في جنزور والنجيلة, 3 إبريل 2020 (هاتف ليبيا)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا» توقف خدماتها وخدمات شركتي «المدار» و«الجيل الجديد»، والإنترنت وجزء من خدمات شركة «ليبيانا» بمنطقتي جنزور والنجيلة بسبب حرق القمامة على غرفة الكوابل الناقلة لحركة الاتصالات بمنطقة النجيلة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن مهندسي وفنيي شركة «هاتف ليبيا» يعملون على صيانة العطل حاليًا.

عمليات صيانة الكوابل في جنزور والنجيلة, 3 إبريل 2020 (هاتف ليبيا)

عمليات صيانة الكوابل في جنزور والنجيلة, 3 إبريل 2020 (هاتف ليبيا)