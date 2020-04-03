توقف خدمات الاتصال والإنترنت بجنزور والنجيلة بسبب حرق القمامة على غرفة الكوابل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 09:33 مساء
عمليات صيانة الكوابل في جنزور والنجيلة, 3 إبريل 2020 (هاتف ليبيا)

أعلنت شركة «هاتف ليبيا» توقف خدماتها وخدمات شركتي «المدار» و«الجيل الجديد»، والإنترنت وجزء من خدمات شركة «ليبيانا» بمنطقتي جنزور والنجيلة بسبب حرق القمامة على غرفة الكوابل الناقلة لحركة الاتصالات بمنطقة النجيلة.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن مهندسي وفنيي شركة «هاتف ليبيا» يعملون على صيانة العطل حاليًا.

عمليات صيانة الكوابل في جنزور والنجيلة, 3 إبريل 2020 (هاتف ليبيا)
عمليات صيانة الكوابل في جنزور والنجيلة, 3 إبريل 2020 (هاتف ليبيا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
أميركا تسجل أسوأ حصيلة يومية للوفيات بـ«كورونا» في العالم
دولى
هل اشترت واشنطن كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا؟
دولى
أنطوني فاوتشي.. طبيب أميركي يكافح «كورونا» ويعارض رؤية ترامب للأزمة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل
دولى
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن تفاصيل مكالمة سيالة وبوريل
ليبيا
السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
عربى
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يرى العلماء الألمان سيناريوهات نهاية «كورونا»؟