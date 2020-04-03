غوتيريس يدعو إلى بذل «جهود دبلوماسية صلبة» لتحويل وقف إطلاق النار في ليبيا إلى واقع

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 08:50 مساء
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت).

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم الجمعة، إلى بذل مزيد «الجهود الدبلوماسية الصلبة» لتحويل دعوته إلى وقف الأعمال العدائية في بؤر النزاع حول العالم بما فيها ليبيا إلى واقع، بهدف تركيز الجهود لمواجهة خطر تفشي فيروس «كورونا المستجد».

وقال غوتيريس خلال تقديمه تقريرًا حول التطورات الحاصلة منذ إطلاق دعوته لوقف الأعمال العدائية في 23 مارس الماضي، إن عددًا كبيرًا من أطراف النزاع حول العالم بما في ذلك الأطراف الليبية، أعلنوا استجابتهم لدعوته؛ لكنه تأسف لوجود «هوة شاسعة بين الأقوال والأفعال، لتحويل الكلمات إلى سلام على الميدان وفي حياة الناس»، حسب وكالة «فرانس برس».

اقرأ أيضًا.. غوتيريس: مبعوثا ليبيا واليمن يعملان بجدية لوقف الحرب والتفرغ لـ«كورونا»

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن «الأسوأ لم يأتِ بعد» في الدول التي تشهد نزاعات، وقال: «توجد فرصة للسلام، لكننا بعيدون عن تحقيقه. الحاجة إلى ذلك عاجلة. ستصل عاصفة كوفيد-19 حاليًا إلى جميع مواقع النزاع»، وجدد دعوته خاصة إلى جميع الدول التي لها تأثير على أطراف الحرب حتى تبذل قصارى جهدها من أجل أن «يتحول وقف إطلاق النار إلى واقع».

ورغم إشادته بالدعم الذي لقيته دعوته من نحو 70 دولة ومنظمة غير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني وقيادات روحية، من بينها البابا فرنسيس، وبالعريضة التي جمعت أكثر من مليون توقيع، اعتبر غوتيرس أن الأمر لا يزال يتطلب مزيد «الجهود الدبلوماسية الصلبة».

وقال في هذا الصدد: «لإسكات الأسلحة، علينا رفع الأصوات من أجل السلام»، داعيًا جميع مَن «يمكنهم إحداث فرق للقيام بذلك الحضّ والضغط على المتقاتلين في العالم ليلقوا أسلحتهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
أميركا تسجل أسوأ حصيلة يومية للوفيات بـ«كورونا» في العالم
دولى
هل اشترت واشنطن كمامات من الصين كانت مخصصة لفرنسا؟
دولى
أنطوني فاوتشي.. طبيب أميركي يكافح «كورونا» ويعارض رؤية ترامب للأزمة
دولى
في مثل هذا اليوم رحل المجاهد الورع الشيخ محمود حسين بوهدمة
ثقافة وفن
وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل
دولى
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
«إبادة أمة.. والقادم أعظم».. «فرانس برس» ترصد حصاد عام على حرب العاصمة
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن تفاصيل مكالمة سيالة وبوريل
ليبيا
السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
عربى
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كيف يرى العلماء الألمان سيناريوهات نهاية «كورونا»؟