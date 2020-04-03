«الحجر الصحي» في طبرق جاهز لاستقبال حالات مصابة بفيروس «كورونا»

مقر الحجر الصحي طبرق. (بوابة الوسط)

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» بطبرق، مدير عام مركز طبرق الدكتور فرج عبدالله الجالي، جاهزية مركز الحجر الصحي بالمدينة لاستقبال أي حالة موجبة مصابة بفيروس «كورونا»، بعد تجهيزه من قبل وزارة الصحة بالحكومة الموقتة وبعض أبناء طبرق.

وقال الجالي، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة العليا والاستشارية بطبرق، خصصت مراكز لمرضى الصدر وحالات الاشتباه، فقد خُصِّص فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض طبرق لحالات الاشتباه للمرضى الذين يعانون أمراض الصدر، فيما خُصِّص قسم العزل بمركز طبرق الطبي لعزل المرضى، وأُخذ العينات لإرسالها لمستشفى الكويفية ببنغازي، وخُصِّص المقر الأخير للحجر الصحي للحالات الموجبة والمصابة بفيروس «كورونا».

وأضاف أن وزارة الصحة بالحكومة الموقتة، «قامت بدعمنا بكافة المعدات والأجهزة والمستلزمات الطبية لمكافحة فيروس كورونا، وتم تركيب 18 جهاز تنفس صناعي وأكثر من 90 سريرًا خاصًّا بالحجر الصحي، كما أن هناك غرفًا أخرى جاهزة في حالة زيادة عدد الحالات.»

وتابع الجالي أن الفترة الراهنة تشهد تدريب عناصر طبية وطبية مساعدة، لتكون مستعدة وجاهزة للتعامل مع الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، ويتم التدريب تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.