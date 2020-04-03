السفارة الأميركية تدعو الأطراف الليبية إلى «التوحد» في مجابهة «كورونا»

شعار السفارة الأميركية في ليبيا. (الإنترنت)

دعت السفارة الأميركية لدى ليبيا، اليوم الجمعة، الأطراف الليبية إلى التركيز على جهود مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، والتخلي عن القضايا التي تفرق بينهم بـ«شكل عاجل».

وأكدت السفارة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أهمية اتخاذ التدابير المالية للاستجابة على الصعيد الوطني لهذه الأزمة الصحية، مبدية استعدادها لدعم جميع الأطراف الليبية في هذا الجهد.

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وأشارت السفارة إلى أن حالة الطوارئ الصحية التي يفرضها «كورونا» تتجاوز الشخصيات، قائلة: «يجب السماح لجميع المسؤولين عن معالجة الوباء سواء فيما يخص رعاية المرضى، أو ضمان توافر الموارد المالية، أو تنفيذ سياسات إبطاء انتشار المرض، بالقيام بعملهم».