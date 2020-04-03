«بلدي الزاوية» يتسلم شحنة معدات طبية للوقاية من «كورونا».

جانب من تسليم الشحنة إلى المجلس البلدي الزاوية، 3 أبريل 2020. (الإنترنت)

تسلم المجلس البلدي الزاوية، اليوم الجمعة، شحنة معدات طبية وقائية من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، ضمن المساعي لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي الزاوية، أحمد بيترو، في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن الشحنة ضمت كمية من الأدوات والمعدات الطبية والأسرة الخاصة بتجهيز مراكز العزل في حال وجود أية حالات اشتباه بفيروس «كورونا».

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وذكر بيترو أن اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا» ببلدية الزاوية أطلقت عدة حملات رش وتعقيم لمكافحة جائحة «كورونا» وفق خطة مبرمجة لتعقيم جميع مؤسسات الدولة داخل البلدية؛ للوقاية من خطر تفشي عدوى الفيروس في المدينة.