قفل سلخانات وضبط قصابين ضمن حملة أمنية في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 03:35 مساء
شرطي بمديرية أمن بنغازي خلال تفتيشه على بعض السلخانات في المدينة، 3 أبريل 2020. (مديرية أمن بنغازي)

شن قسم شرطة النجـدة التابع لمديرية أمن بنغازي بالتنسيق مع جهاز الحرس البلدي، اليوم الجمعة، حملة أمنية مُكبرة لضبط جرائم الغش التجاري؛ أسفرت عن قفل سلخانات غير معتمدة، وضبط قصابين؛ لمخالفتهم الاشتراطات الصحية في بيع اللحوم.

وتأتي الحملة ضمن تدابير مراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع ومنع استغلال الظروف المرتبطة بتفشي وباء «كورونا»، وذلك تنفيذًا لقرارات وبلاغات اللجنة العليا لمكافحة الوباء، وفق بيان منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك».

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وشدد الرائد أبوبكر الحوتي على ضرورة عدم الذبح إلا داخل السلخانات الرسمية والمعتمدة من المكتب الصحاح البيئي، ووضع اللحم الخارجي في مكان بارز في القصاب، مؤكدًا استمرار حملات الرقابة لضبط المخالفين ومصادرة اللحوم.

جانب من أعمال التفتيش على سلخانات بنغازي، 3 أبريل 2020. (مديرية أمن بنغازي)
جانب من أعمال التفتيش على سلخانات بنغازي، 3 أبريل 2020. (مديرية أمن بنغازي)
جانب من أعمال التفتيش على سلخانات بنغازي، 3 أبريل 2020. (مديرية أمن بنغازي)
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