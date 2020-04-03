شركة البريقة تعقم مستودعي جنزور والغيران

عاملان بطاقم الطوارئ التابع لشركة البريقة يعقمان إحدى منشآتها، 3 أبريل 2020. (شركة البريقة)

نفذ طاقم الطوارئ التابع للإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة بشركة البريقة لتسويق النفط، اليوم الجمعة، أعمال تعقيم مستودعي جنزور النفطي والغيران ومركز النجدة- بوابة جنزور، وذلك ضمن إجراءات الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد.

وقالت شركة البريقة إن فريق الطوارئ أعطى تعليماته للعاملين بالالتزام بشروط الوقاية واتباع الإرشادات الوقائية المتبعة من أجل سلامتهم وسلامة المواطنين، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتأتي أعمال التعقيم هذه في إطار حملة لشركة البريقة تهدف إلى تعقيم كل المنشآت التابعة لها. يشار إلى أن فريق متابعة توزيع غاز الطهي التابع لشركة البريقة أجرى أمس، الخميس، زيارة لموزعي الغاز؛ للوقوف على إجراءات السلامة الخاصة بمكافحة فيروس «كورونا» المستجد.

جانب من أعمال تعقيم المنشآت التابعة لشركة البريقة، 3 أبريل 2020. (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)

جانب من أعمال تعقيم المنشآت التابعة لشركة البريقة، 3 أبريل 2020. (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)

جانب من أعمال تعقيم المنشآت التابعة لشركة البريقة، 3 أبريل 2020. (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)

جانب من أعمال تعقيم المنشآت التابعة لشركة البريقة، 3 أبريل 2020. (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)

جانب من أعمال تعقيم المنشآت التابعة لشركة البريقة، 3 أبريل 2020. (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)

جانب من أعمال تعقيم المنشآت التابعة لشركة البريقة، 3 أبريل 2020. (صفحة الشركة على موقع فيسبوك)