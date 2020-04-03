آمر غرفة عمليات أجدابيا يقرر منع تجول مركبات الدفع الرباعي بالمدينة

شعار غرفة عمليات أجدابيا. (الإنترنت)

قرر آمر غرفة عمليات أجدابيا وضواحيها التابعة للقيادة العامة، الخميس، منع تجول مركبات الدفع الرباعي الصحراوي بجميع أنواعها داخل المدينة إلى حين إشعار آخر، على أن يستثنى من القرار الآليات العسكرية والأمنية المكلفة تأمين المدينة.

وقال مكتب الإعلام بغرفة عمليات أجدابيا العسكرية وضواحيها إن القرار يأتي في ضوء الوضع الراهن الذي تمر به البلاد جراء تفشي فيروس «كورونا» فيها، إلى جانب انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك حسب بيان للمكتب منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى أن موقع مدينة أجدابيا يجعلها منطقة عبور مهمة للهجرة غير الشرعية التي تعد «السبب الرئيسي لتسرب الوباء» إلى المدينة.