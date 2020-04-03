7 نصائح من «مكافحة الأمراض» للوقاية من «كورونا» داخل المنزل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 12:30 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

لا يعني بقاؤك في المنزل أنك بعيد تماما عن الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وإنما يقلل بشكل كبير فرصة العدوى، ولذا يجب اتباع بعض الإرشادات باستمرار لحمايتك وأسرتك.

وفي هذا الشأن، يقدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبع نصائح من أجل الوقاية من الفيروس داخل المنزل، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

تتمثل أولى النصائح في فتح النوافذ والحرص على وجود تهوية جيدة باستمرار، أما الثانية فهي التأكد من تعقيم الأسطح كثيرة الاستخدام مثل مقابض الأبواب.

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ونوه المركز بأهمية عدم المخالطة والاعتذار عن استقبال الزيارات، إضافة إلى البقاء في غرفة منعزلة، وعدم مشاركة الممتلكات الشخصية وتعقيمها باستمرار، وجعل التواصل مع الناس عن بعد عبر الهاتف والتطبيقات، وعدم التشارك في أدوات الطعام أو استخدام أطباق ورقية لمرة واحدة.

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