ضبط أصحاب مقاهي مخالفين لقرار الحظر في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 09:25 صباحا
فرد أمن داخل مقهى مخالف لقرار الحظر في مصراتة، 2 إبريل 2020، (داخلية الوفاق)

ضبطت قوات الأمن في مصراتة عددا من أصحاب المقاهي المخالفين لقرار حظر التجول.

يذكر أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا سابقا بغلق المقاهي التي تقدم النرجيلة لزبائنها، والسماح للمقاهي الملتزمة بالعمل، على أن يكون ذلك خارج فترة الحظر.

واستمرت الدوريات المشتركة من الإدارة العامة للعمليات الأمنية والأجهزة الأمنية في مصراتة في تفقد تنفيذ الحظر بكافة شوارع المدينة، وذلك وفق توجيهات غرفة الطوارئ المشكلة بها، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أمس الخميس.

اقرأ أيضا: لجنة الأزمة بمصراتة: جميع مصابي «كورونا» بالمدينة بصحة جيدة

والثلاثاء الماضي، خاطب عميد بلدية مصراتة، مصطفى عمر كرواد، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، لفرض حظر تجول تام نتيجة تأكيد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل نطاق البلدية وعديد حالات الاشتباه، كما أكد فريق الرصد أن نسبة المخالطة عالية ووجب اتخاذ أكبر قدر من الإجراءَات الاحترازية لمنع الاختلاط، ووقف تفشي الوباءَ لضمان السلامة العامة فترة انتشاره ونشاطه.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وباء «كورونا»: أكثر من مليون مصاب حول العالم و50 ألف وفاة على الأقل
دولى
ترامب يحصل على لقب «الأكثر حماقة» في أميركا خلال أزمة «كورونا»
دولى
بعثة الاتحاد الأوروبي تعلن تفاصيل مكالمة سيالة وبوريل
ليبيا
السعودية: حظر التجول بمكة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة
عربى
الرئيس بوتين يعلن شهر أبريل عطلة مدفوعة الراتب
دولى
الرئاسي يصدر بيانا بالدعوة لاجتماع عاجل لمجلس إدارة «المركزي»
ليبيا
الحكومة الكندية ستدفع 75% من رواتب موظفي القطاع الخاص لتفادي آثار «كورونا»
اقتصاد
وفاة طفل بريطاني عمره 13 عاما جراء إصابته بـ«كورونا»
دولى
في مثل هذا اليوم رحل الدكتور رؤوف محمد بن عامر مؤسس كلية طب بنغازي
ثقافة وفن
«كورونا» يجبر البحرية الأميركية على إخلاء حاملة الطائرات «تيودور روزفلت»
دولى
الرئيس الصيني يؤكد للسراج استعداد بلاده لإمداد ليبيا بالمستلزمات الطبية لمجابهة ...
ليبيا
«الدواء الأوروبية» تحذر من استخدام أدوية الملاريا لعلاج «كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كوكيز المج