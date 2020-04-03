ضبط أصحاب مقاهي مخالفين لقرار الحظر في مصراتة

فرد أمن داخل مقهى مخالف لقرار الحظر في مصراتة، 2 إبريل 2020، (داخلية الوفاق)

ضبطت قوات الأمن في مصراتة عددا من أصحاب المقاهي المخالفين لقرار حظر التجول.

يذكر أن المجلس الرئاسي أصدر قرارا سابقا بغلق المقاهي التي تقدم النرجيلة لزبائنها، والسماح للمقاهي الملتزمة بالعمل، على أن يكون ذلك خارج فترة الحظر.

واستمرت الدوريات المشتركة من الإدارة العامة للعمليات الأمنية والأجهزة الأمنية في مصراتة في تفقد تنفيذ الحظر بكافة شوارع المدينة، وذلك وفق توجيهات غرفة الطوارئ المشكلة بها، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أمس الخميس.

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والثلاثاء الماضي، خاطب عميد بلدية مصراتة، مصطفى عمر كرواد، وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، لفرض حظر تجول تام نتيجة تأكيد وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل نطاق البلدية وعديد حالات الاشتباه، كما أكد فريق الرصد أن نسبة المخالطة عالية ووجب اتخاذ أكبر قدر من الإجراءَات الاحترازية لمنع الاختلاط، ووقف تفشي الوباءَ لضمان السلامة العامة فترة انتشاره ونشاطه.